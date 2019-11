LawyersVsDelhiPolice ने पकड़ा सोशल मीडिया पर जोर, कोई पुलिस के साथ तो किसी ने की वकीलों की तारीफ

नई दिल्ली: इन दिनों देश की राजधानी दिल्ली किसी युद्ध के मैदान से कम नजर नहीं आ रही। यहां वकीलों और पुलिस के बीच चल रही झड़प अब देश के कई हिस्सों में भी बढ़ रही है। जहां पुलिस के जवान धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं वकील अपने को दूध का धूला बता रहे हैं। हालांकि, इसमें सही कौन है ये तो कह पाना अभी मुश्किल है। लेकिन इस मामले ने सोशल मीडिया पर भी अपने पांव पसार लिए हैं।

Khakhi going down to the worse. pic.twitter.com/oWaDKWyZdl