पीसा की मीनार को गिरने से रोक रहे 'तकनीक के हाथ', 21 सालों में 1.6 इंच सीधा हुआ टावर

Leaning tower of Pisa may be losing its tilt: हजारों पर्यटक हर साल पीसा की झुकी हुई मीनार पर ऐसा पोज देने के लिए आते हैं मानो वे इसे पकड़े हुए हों। भले ही ऐसी फोटो बहुत मजेदार लगे जबकि टावर का झुकाव दशकों से इंजीनियरों और इतिहासकारों के लिए चिंता का कारण रहा है। अब, एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पीसा की झुकी हुई मीनार सीधी हो रही है बल्कि 21 सालों में टावर ने खुद को 1.6 इंच तक सीधा कर लिया है।

The Leaning Tower of Pisa has straightened itself by 1.6 inches over the last two decades, according to a recent study