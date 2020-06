Marriage Age for Girl: 18 से 21 हो सकती है लड़की की शादी की उम्र, जल्द होगा फैसला

-Marriage Age for Girl: 1978 में शारदा अधिनियम ( Sharda Act ) में संशोधन के बाद लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 15 से बढ़ाकर 18 वर्ष ( Legal Age of Marriage ) की गई थी।

-बाल विवाह अधिनियम ( Child Marriage Act ) के मुताबिक भारत में शादी के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए,

-सरकार लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष ( Age of Girl Marriage from 18 to 21 ) करने पर विचार कर रही है।