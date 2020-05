तेंदुए ने किया Attack तो हवा में छलांग लगाकर की मेंढक ने धाकड़ फाइट... देखें पूरा Video

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर आए दिनों कोई ने कोई नया वीडियो सुर्खियों में छाया रहता है। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट की दुनिया में खूब छाया हुआ है। इस वायरल वीडियो में एक मेंढक को खूंखार तेंदुए से अपनी जान बचाते हुए देखा जा सकता है।

तेंदुआ ( Leopard ) जब हमला करता है तो बड़े से बड़ा जानवर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। जंगल में तेंदुए और मेंढक के बीच जंग ( Leopard Vs Frog ) देखी गई।

वीडियो पूरा देखने से पहले भले ही आप ये सोच रहे हो कि आसानी से तेंदुए मेंढक का शिकार कर लेगा तो आपने बहुत जल्दबाजी कर दी। पहले थोड़ा इंतजा कर इस वीडियो को पूरा देखिए। मेंढक ने हिम्मत दिखाई और तेंदुए से अपनी जान बचाने में कामयाब रहा।

Doesnt look like an adult leapord. Its still learning the ways of the world.Thats probably why it was trying to figure what that frog was,I suppose.