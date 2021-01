कुंए में गिर गया तेंदुआ, रेस्क्यू टीम ने जेसीबी से ऐसे बचाई जान

नई दिल्ली। अकसर देखा जाता है कई बार जंगली जानवरी रास्ता भटक जाते है और वो गांवों में घुस जाते है। इसकी सूचना विभाग के कर्मचारियों को दी जाती है। बड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम उसे पकड़ती है। हाल ही में एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें एक तेंदुआ कुएं में गिर गया। उसको बचाने के लिए वन विभग की टीम को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। खबरों के अनुसार यह मामला महाराष्ट्र के नांदेड़ जिला के एक गांव का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खूब देखा जा रहा है।

जेसीबी की ली मदद

26 सेकंड की एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते है कि तेंदुआ कुएं में लटकाए गई खाट पर खड़ा है। उसके पास एक पिंजरा भी लटका हुआ है। चंद पलों में वह पटके पिंजरे में चला जाता है। इसके बाद रेस्क्यू टीम उसे ऊपर खींचकर सुरक्षित कुएं से बाहर निकाल लेती है। रेस्क्यू टीम में इसमें एक जेसीबी की भी मदद ली है।

दो घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन

यह घटना गुरुवार दोपहर अर्धपुर तालुका में पांगरी गांव में हुई। सहायक वन संरक्षक डी.एस पवार ने बताया, हमें दिन में करीब ढाई बजे गांव के एक कुएं में तेंदुए के गिरने की सूचना मिली थी, जिसके बाद हम उसे बचाने निकल गए। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन दो घंटे चला।

आईएफएस अफसर ने शेयर किया वीडियो

इस वीडियो को आईएफएस अफसर Madhu Mitha ने शेयर किया है। उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा, मादा तेंदुए को नांदेड़ वन विभाग द्वारा बचाया गया। यह पूरा ऑपरेशन लगभग 4 घंटे में पूरा हुआ, जिसे आरएफओ Sarayu Rudrawar लीड कर रही थीं। यकीनन भीड़ के बीच इस काम को अंजाम देना एक चुनौती है।

Female Leopard successfully rescued by #Nanded Forest Department.



The entire operation was completed within 4 hrs under the able leadership of Ms. Sarayu Rudrawar, #RFO. Given the amount of mob pressure, managing human animal conflict is a real-time challenge.Kudos!@MahaForest pic.twitter.com/5vIbsub3ml