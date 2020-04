बंदर से भी तेज पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ, वीडियो वायरल

नई दिल्ली। सोशल मीडिया ( Social Media ) पर आए दिन जानवरों के वीडियो को वायरल होते रहते हैं। आजकल एक ऐसा ही दिलचस्प वीडियो ( Video ) सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर आपका भी हैरान होना तय है।

अब पुलिसवालों को नहीं होगा कोरोना! IIT दिल्ली के छात्रों ने निकाला नया जुगाड़

दरअसल वीडियो में एक तेंदुए ( Leopard ) को पेड़ पर चढ़ते और उतरते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में दिख रहा है कि तेंदुआ कैसे एक सीधे और ऊंचे पेड़ से नीचे उतर रहा है। वह आसानी से जमीन तक पहुंच जाता है। सब यही देखकर हैरान हैं।

Have you ever saw a #leopard climbing down this much straight tree. Amazing skills & adaptation. From Shimla. Via @banyal_9 pic.twitter.com/ylkVrfYiaX