Video: तेंदुआ से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ गया बंदर, हवा में ही हो गया शिकार

नई दिल्ली: सोशल मीडिया (soical media) पर आए दिन ऐसे वीडियो पोस्ट होते हैं जिन्हें देखने बाद उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो को फॉरेस्ट ऑफिसर सुशांता नंदा (ifs susanta nanda) ने ट्विटर पर पोस्ट किया है। वीडियो के कैप्सन में उन्होंने लिखा है कि आमतौर पर तेंदुआ अपने शिकार के गर्दन पर हमला करता है लेकिन इस तेंदुए ने जिस तरह से छलांग लगाते हुए बंदर का शिकार किया है वह अविश्वसनीय है।

Leopard does an incredible backflip to catch its prey. Simply out of the world jump 👍🏻

Generally leopard pounces upon its prey bring it down with a bite to the neck. Here to get a grip on preys neck, leopard does this near impossible jump. pic.twitter.com/VZSzTJjO5x