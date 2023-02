100 साल बाद अपनी मंजिल पर पहुंचा खत, देख कर चौंक गए लोग

Letter Arrived After a Century: लंदन में 1916 में पोस्ट किया गया एक चिट्ठी 100 साल बाद पते पर पहुंची है। संभावना जताई जा रही है कि 1916 में भेजे जाने के बाद ये चिट्ठी पोस्ट ऑफिस में ही कहीं खो गई थी और एक सदी से भी ज्यादा समय बाद अपने सही स्थान पर पहुंचाई गई।

Letter Reaches Its Destination More Than 100 Years After Being Posted