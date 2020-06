दुनिया की सबसे खतरनाक Library, जहां मौजूद हैं 6000 से ज्यादा जानलेवा बैक्टीरिया

National Collection of Type Cultures: इस लाइब्ररी में 6000 से अधिक बैक्टीरिया (library of living bacteria) पर लगातार स्टडी की जा रही है. इनमें से कुछ का इलाज खोजा जा चुका है तो कुछ लाइलाज हैं.

नई दिल्ली। लंदन (london) में एक ऐसी लाइब्रेरी मौजूद जहां 6000 से अधिक बैक्टीरिया (bacteria are under one roof) जिंदा अवस्था में मौजूद हैं। इनमें से कुछ का इलाज खोजा जा चुका है तो कुछ लाइलाज हैं। यानी थोड़ी भी लापरवाही यहां काम कर रहे वैज्ञानिकों की जान ले सकती है। बैक्टीरिया (bacteria )से भरे संग्रहालय का नाम है National Collection of Type Cultures। ये दुनिया की सबसे पुरानी और ऐसी अनोखी लाइब्रेरी है। यहां पे मौजूदबैक्टीरिया पर लगातार स्टडी की जा रही है।



भारतीय वैज्ञानिक का दावा, '21 जून को सूर्यग्रहण पर खत्म हो जाएगा Coronavirus’

बताया जाता है कि प्रथम विश्वयुद्ध (world war 1) की शुरुआत में लाखों सैनिक खंदकों में रहते थे। यहां फैली गंदगी के चलते उनमें से ई बीमार पड़ गए। इसके बाद फ्रांस के Stationary Hospital में इन सैनिकों का जांच हुई। जांच में पता चला कि किसी बैक्टीरिया की वजह से ये सभी सैमिक बीमार हुए हैं।

सेना में अफसर और बैक्टीरियोलॉजिस्ट Lt. William Broughton-Alcock ने इस बैक्टीरिया को Shigella flexneri नाम दिया और इसे कांच के मर्तबान में एक खास तरह की लकड़ी अगारवुड (अगरू) डालकर और ऊपर से पैराफिन वैक्स से सील करके रख दिया गया। इसी बैक्टीरिया के साथ इस लाइब्रेरी की शुरूआत हुई थी। लेकिन अब यहां 6000 से ज्यादा बैक्टीरिया रखे जा चुके हैं। जिनमें से कई बेहद खतरनाक भी है।

इस लाइब्रेरी को बनाने का मकसद है दुनिया को बैक्टीरिया से बचाना था। क्योंकि कई रिपोर्ट में बताया गया था कि जितने लोग वायरस के हमले में नहीं मरते, उससे कहीं ज्यादा हर साल बैक्टीरिया के कारण होने वाली अलग-अलग बीमारियों में मारे जाते हैं।

21वीं सदी के अंत तक भयावह होगी भारत की स्थिति, Climate change के होंगे विनाशकारी परिणाम !

इस लाइब्रेरी की महत्वतता को इ बात से समझ सकते हैं कि जब दुनिया के किसी भी देश में वैज्ञानिकों को बैक्टीरिया के बारे में कोई जानकारी चाहिए हो, तो यहां से मिल पाती है।

बता दें साल 1915 में सबसे पहले लिए गए बैक्टीरिया Shigella flexneri का सैंपल यहां अब भी एक्टिव अवस्था में मौजूद हैं। हर साल इसी बैक्टीरिया की वजह से डायरिया होने पर 164000 बच्चों की मौत हो जाती है।

मर चुके दोस्त के शव से मरवाया 'गोल', फिर ताबूत से लिपटकर दी श्रद्धांजलि, देखें Video

जीवित बैक्टीरिया रखे होने की वजह से यहां बहुत तरह के सेफ्टी प्रोटोकॉल भी हैं। लाइब्रेरी में हर साल के साथ बैक्टीरिया सैंपल बढ़ रहे हैं। यहां साल में 50 से लेकर 200 तक सैंपल पहुंचते हैं। ये अलग-अलग संस्थानों या वैज्ञानिकों से भी आते हैं।