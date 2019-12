कुत्ते के सैल्यूट पर दिल हारी जनता, लेफ्टिनेंट ढिल्लन ने फक्र से ठोंका सलाम

नई दिल्ली। आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में यूजर्स के बीच एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है। दरअसल इस तस्वीर में चिनार कॉर्प्स के कमांडर केजेएस ढिल्लन (Commander of Chinar Corps KJS Dhillon) आर्मी के कुत्ते को सलाम करते हुए नज़र आ रहे है।

लेफ्टिनेंट जनरल (Lieutenant general) ढिल्लन ने इस तस्वीर को खुद ही सोशल मीडिया पर साझा किया। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि किस तरह सेना का एक शीर्ष अफसर सेना के एक सदस्य को कितने फक्र के साथ सलाम कर रहा है। लेफ्टिनेंट ढिल्लन अपने दोनों घुटनों पर बैठ कुत्ते को सलाम करते हैं।

जब इस तस्वीर के बारे में ज्यादा डिटेल्स निकाली गई तो मालूम हुआ कि ये तस्वीर अमरननाथ यात्रा के पहले दिन 1 जुलाई 2019 को ली गई थी। सेना के अधिकारियों के मुताबिक ढिल्लन जैसे ही गुफा में दर्शन के लिए जा रहे थे और वहीं ये कुत्ता भी गुफा से 50 मीटर की दूरी पर अपनी ड्यूटी पर तैनात था।

#RVC Day Salute to the Buddy who saved many a lives many a times 🙏🇮🇳✊ https://t.co/Xr7PQkUiWM