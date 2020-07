Statue of Liberty के पास बिजली गिरने का लाइव वीडियो हुआ रिकॉर्ड, एक लाख से ज्यादा लोगों ने किया लाइक

नई दिल्ली। इन दिनों जगह-जगह आकाशीय बिजली (Lightning Stikes) अपना कहर बरपा रही है। हाल ही में हर की पौड़ी और पिथौरागढ़ में इसने तबाही मचाई थी। बिजली गिरने का ऐसा ही एक लाइव वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें न्यूयॉर्क (New York) के प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी (Statue of Liberty) के पीछे बिजली गिरते हुए दिखाई देती है। इस वीडियो को माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर मिकी सी नाम के एक यूजर ने पोस्ट किया है।

The best video I ever captured. #NewYork #WeatherChannel #NYC pic.twitter.com/cOBqTqJ9LO