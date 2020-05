शेर और शेरनी के बीच हुई जोरदार जंग, 'रानी' की दहाड़ सुन 'जंगल का राजा'भी सहमा... देखें Viral Video

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर आए दिनों जानवरों ( Animals ) का कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है। इन दिनों भी इंटरनेट की दुनिया में एक वीडियो ने बड़ी धूम मचाई हुई है। इस वीडियो में बीच सड़क पर शेर और शेरनी को भिड़ते हुए देखा जा सकता है।

अगर कोई आपसे पूछे कि क्या कभी आपने शेर और शेरनी ( Lion-Lioness Fight ) के बीच जंग देखी है? तो आपका जवाब न ही होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। ये वीडियो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर सुशांत नंदा ने शेयर किया है।

Ghar ghar Ki kahani....



Even the strongly built lion concedes defeat before the queen😂



Shared by colleague Sudha.

🎬:In the clip pic.twitter.com/K1GDU22UOA