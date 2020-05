लॉकडाउन में अपने बेटों के साथ सैर पर निकली मां, तस्वीरें वायरल

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (coronavirus) की वजह से पूरे देश में ल़कडाउन है। पिछले एक महीने से लोग अपने घरों में कैद हैं। वहीं लॉकडाउन की वजह से जानवर खुले आम पृकर्ति का आनंद उठा रहे हैं। हाल ही में इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो हैदराबाद के बहादुरपुरा स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क( Nehru Zoological Park ) का है।

वीडियो में दिख रहा है कि पार्क में एक महीने पहले पैदा हुए दो अफ्रीकी शेर (African lion cubs) अपनी मां के साथ पहली बार बाहर घुमते नजर आ रहे हैं। ये नजारा इतना शानदार है कि जो इसे देख रहा है बस देखता ही रह जा रहा है।

African lioness Adishna with her cute cubs , first day in kraal... for this one month old babies #SundayMotivation @ForesterSid @ZooHyd @sobha2000 @CZA_Delhi pic.twitter.com/miuG1fhHa1