शेर ने सोते हुए लिए इंसानों से भी तेज खर्राटे,वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली। सोशल मीडियो (social media) पर आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिन्हें देखने के बाद उनपर यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक वीडियो (Video) इन दिनों इंटरनेट पर छाया हुआ है। ये वीडियो एक शेर का है जो तेज-तेज खर्राटे (Lion Snores) ले रहा है।

इस गजब के वीडियो को आईएफएस सुशांत नंदा ( (Sushanta Nanda) )ने साझा किया है। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि , ‘जब किंग खर्राटे लेता है, यह दहाड़ से ज्यादा जोरदार हैं। शेर जंगल में 18 से 20 घंटे तक सो सकता है। लेकिन जू में इसकी नींद कम हो जाती है। मादा शेर बच्चों की देखभाल करती है। ऐसे में वो सिर्फ 12 घंटे की ही नींद लेती है. यहां जंगल का राजा बहुत बड़ा सपना देख रहा है।

When the king snores,

It’s louder than the roar...



Lions sleep for 18-20 hrs in the wild. In Zoo it is much lesser. Females take care of cubs & has to manage with around 12 hrs.



Here the king is having a long dream😊 pic.twitter.com/Kb66gPfwrv