लॉकडाउान ने बढ़ाई भुखमरी की समस्या, डॉगी से निवाला छीन पेट की आग बुझाने को मजबूर

नई दिल्ली। कोरोना के आतंक पर काबू पाने के लिए देशभर में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन किया गया है। इससे बीमारी भले ही नियंत्रित हो जाए, लेकिन इसने भुखमरी की समस्या बढ़ा दी है। तभी भागलपुर से सामने आई घटना ने सोचने को मजबूर कर दिया है। क्योंकि यहां दो महिलाओं को अपनी भूख मिटाने के लिए कुत्ते से उसकी रोटी छीननी पड़ी।

दरअसल भागलपुर के एक इलाके से दिल दहला देने वाला फुटेज सामने आया। जिसमें दो महिलाएं सड़क के किनारे पड़ी रोटी को देख रही थीं। जैसे ही उस टुकड़े को एक डॉगी उठाने चला तो वैसे ही पास में खड़ी महिला रोटी को तुरंत उठाने पहुंच गई। पूरी घटना वहां पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वहीं यूपी के कुछ इलाकों में गरीब तबके के लोगों को सड़कों पर पड़ा खाना खाकर गुजारा करना पड़ रहा है। कई लोगों का कहना है कि सरकार भले ही उन्हें राशन देने की बात कह रही हो, लेकिन इसका फायदा अभी तक उन्हें नहीं मिल पा रहा है। मालूम हो कि इससे पहले तीन अनाथ बहनों को भी अपनी पेट की आग बुझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगानी पड़ी थी। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उनकी रोजी-रोटी छिन गई है। जिसकी वजह से वे भुखमरी के शिकार हो रहे हैं।

This happened in Bhagalpur, Bihar.



These 2 poor women snatched Roti from a street dog.



Modi is busy with Thali-Diya and poor people are snatching Roti from dogs.😢😭#Hum_Light_Nahi_Bujhaenge@ProfNoorul @RiituS @Dilsedesh @SanjayV_INC @speedytohike pic.twitter.com/60VXMmg6wb