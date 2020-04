लॉकडाउन: सड़क पर घूम रहा था हाथी तभी सामने आ गया दूधवाला, वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ने देश में तबाही मचा रखी है। 50 से अधिक लोग इस वायरस के चलते अपनी जान गवां चुके हैं। वहीं 2000 से अधिक लोग इस वायरस के संक्रमण से ग्रसित हैं। सरकार ने इस वायरस को देश में फैलने से रोकने के लिए हर राज्य में लॉकडाउन लगा रखा है।

कोरोना: द्वितीय विश्व युद्ध अब सबसे साफ हुई धरती की हवा, ओजोन लेयर भी बेहतर

लॉकडाउन के चलते देश भर में लोगों के साथ-साथ गाड़ियों का आवागमन ठप हो चुका है। सभी अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। सड़कों पर जंगली जानवर खुले आम घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो सामने आया है

Next time you visit the suburbs of Dehradun and decide to go for a ride or morning stroll, be careful, just like the bike rider in the vid !! Vid:Majri Grant Nov19 @vivek4wild @susantananda3 @elephantfamily @GargiRawat @DilipDsr @DDnews_dehradun @Dehradun_Live @dfogumla pic.twitter.com/fuYw93XwqS