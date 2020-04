लॉकडाउन एक्सटेंशन को लेकर जनता हुई परेशान, मीम्स शेयर कर कही दिल की बात

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (coronavirus india) के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए देश भर में 21 दिनों का लॉकडाउन (lockdown) किया गया था। जो 14 अप्रैल को खत्म होने वाला है। लॉकडाउन की वजह से रेल, बस, प्लेन, सिनेमाहॉल, होटल सब बंद है। लोग अपने ही घरों में कैद है।

लॉकडाउन: शख्स ने घर में ही बना दिया पहाड़, वीडियो देख दंग रह जाएंगे आप

सड़को पर सन्नाटों के अलावा पुलिस की गाड़ियां ही नजर आ रही है। ये लॉकडाउन कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए किया गया लेकिन देश में कोरोना (coronavirus ) संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में कुछ लोगों का मानना है कि लॉकडाउन की अवधि में इज़ाफा (lockdown extension )किया जा सकता है।

वहीं सोशल मीडिया पर भी #lockdownextensionकरने लगा है। लोग तरह-तरह के मीम्स भी शेयर कर रहे हैं और ट्विटर पर टॉप ट्रेंड था। लोग एक से एक मीम शेयर कर रहे हैं।

देखें मजेदार मीम