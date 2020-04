लॉकडाउन: सहारनपुर से दिखने लगी गंगोत्री की बर्फीली पहाड़ियां, तस्वीरें वायरल

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (coronavirus) का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। जिसको रोकने के लिए सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लगा रखा है। लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से रेल, बस से लेकर सभी यातायात बंद हैं। यहां तक की छोटी- बड़ी फैक्ट्री भी बंद हैं।

लोग पिछले एक महीने से अपने घरों में कैद है। लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से जहां एक तरफ लोगों को राशन से लेकर जरूरी सामानों की दिक्कत हो रही है वहीं दूसरी तरफ ये लॉकडाउन प्रकृति के लिए वरदान साबित हो रहा है।

पर्यावरण को दमघोटू प्रदूषण से राहत मिल रही है। इसका साफ नजारा यूपी के सहारनपुर (himalayan range also seen from Saharanpur) में देखा गया है, जहां ट्रैफिक और प्रदूषण के कम होने की वजह से शहर 175 किमी दूर गोत्री की बर्फीली चोटियां नजर आ रही है।

When you can see snow peaks from Saharanpur. They say it is rare to see these peaks which are 150-200 km far. I hope now people will appreciate what they were missing earlier. PC Ashutosh Mishra. pic.twitter.com/1jeGlK7LZx — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) April 29, 2020

आईएफएस अफसर प्रवीन कासवान ने इस नजारे को ट्विटर पर साझा भी किया है। उन्होंने तस्वीर के कैप्सन में लिखा है कि , ‘जब आप सहारनपुर से बर्फीली चोटियां देख सकें। ये चोटियां सहारनपुर से 150-200 किलोमीटर दूर हैं। मुझे उम्मीद है कि लोग अब उसे सराहेंगे जिसे वे पहले मिस करते थे।

Snow capped peaks of Himalaya are now visible from Saharnpur !

Lockdown and intermittent rains have significantly improved the AQI. These pictures were taken by Dushyant, an Income Tax inspector, from his house at Vasant Vihar colony on Monday evening. #lockdowneffect #nature pic.twitter.com/1vFfJqr05J — Ramesh Pandey IFS (@rameshpandeyifs) April 29, 2020

वहीं एक और आईएफएस अफसर रमेश पांड ने भी सहारनपुर से दिख रहे पहाड़ों की तस्वीर को शेयर किया है। बता दें लॉकडाउन में इससे पहले जालंधर से हिमाचल के बर्फीले पहाड़ नजर आने लगे थे। इतना ही नहीं कोरोना की वजह से हुए इस लॉकडाउन में गंगा से लेकर यमुना नदी तक का पानी पहले से बहुत ज्यादा साफ हो गया है।