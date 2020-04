लॉकडाउन: हवा इतनी साफ हुई कि लोगों को दिखने लगा चांद और मंगल ग्रह, मीम वायरल

नई दिल्ली।कोरोना वायरस (Corona-virus) की वजह से दुनिया थम सी गई है। ज्यादातर देशों में लॉकडाउन है। यानी रेल, बस से लेकर छोटी बड़ी सभी फ़ैक्टरी बंद हैं। इन सब के चलते एक तरफ लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो दूसरी तरफ इससे पर्यावरण को फायदा पहुंचा है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक 75 साल बाद पृथ्वी का वातावरण इतना साफ नजर आ रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इतनी साफ हवा हुई थी लेकिन लॉकडाउन की वजह से 75 साल बाद फिर से धरती के हवा पानी में शुद्धता देखने को मिली है। वहीं दिल्ली के वातावरण में भी बहुत सुधार हुआ है।

लॉकडाउन: सिगरेट खरीदने फ्रांस से स्पेन पैदल जा रहा था शख्स, हेलिकॉप्टर से करना पड़ा रेस्क्यू

लॉकडाउन के कारण हवा इतनी साफ हो चुकी है कि कुछ दिन पहले लोगों को जालंधर से 200 किलोमीटर दूर स्थित हिमालय की धौलाधार रेंज बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। इस तस्वीर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हवा में हुए बेहतर बदलाव को लेकर मीम भी बना रहे रहैं। देखें कुछ मजेदार मीम

Because of no pollution, I can see Himalayas from Chennai today. Nature is healing. pic.twitter.com/0nE0x4s6zY — Java Rock (@JavaRaghu) April 5, 2020

Because of no pollution, I can see Eiffel Tower from Indore today. Nature is healing.🤗😇😍 pic.twitter.com/uSOCo0b2OG — Anurag Verma (@Anu_224) April 5, 2020

Because of no pollution, I can see gods from my balcony.... #9pm9minutes pic.twitter.com/V9TzcbphQL — चक्रवर्ती सम्राट (@Ndmodi2024) April 5, 2020

Because of no pollution, I can see gods from my balcony.... #9pm9minutes pic.twitter.com/V9TzcbphQL — चक्रवर्ती सम्राट (@Ndmodi2024) April 5, 2020

Because of no pollution, I can see this statue from shimla today. Wtf pic.twitter.com/Ch71ROkWS2 — Quarantined A (@Akshat415) April 5, 2020

Because of no pollution I can see Karachi from Mumbai! #natureishealing pic.twitter.com/zDQrzowFUx — Taral Patel (@patel_taral) April 5, 2020