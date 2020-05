युवक ने खरीदी 95,000 से ज्यादा की शराब, नशे में कहने लगे- भला हो अफसरों, नेताओं का…

नई दिल्ली।

coronavirus लॉकडाउन ( Lockdown 3.0 ) का तीसरा चरण शुरू होने के साथ ही शराब की दुकानें ( Liquor Shop Open in Lockdown ) क्या खुली, लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए। जाम के लिए ना जान की फिक्र की, ना ही जहान की। शराब की दुकानों के बाहर दो-दो किलोमीटर लंबी कतारें लगी पड़ी है। एक बोतल के लिए लोग घंटों तक लाइन में लगे हुए हैं।

जिसका नंबर आया, उसने कई दिनों का बंदोबस्त कर लिया। इसी बीच शराबियों के कई रोचक किस्से भी सामने आए है। किसी ने 95 हजार की शराब खरीदी तो कोई नशे में नेताओं, अफसरों को धन्यवाद करते नजर आया। कुछ ऐसे ही रोचक किस्से...

Liquor Shop को मिल सकती है Online बिक्री की अनुमति, भीड़ देख मिनटों में बंद करनी पड़ी थी दुकान

शराब लवर्स के लिए 4 मई का दिन यादगार बन गया है। शराब के लिए सुबह से ही ठेकों के बाहर लंबी लाइनों में लोगों का भारी जमावड़ा रहा। इतनी लंबी लाइनों में फिर कौन लगाना चाहेगा, इसलिए कइयों ने तो दिल खोलकर शराब खरीदी।

तंबाकू खाने वालों के लिए सरकार की नई चेतावनी, पैकेट के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव

#Economy on High Spirits..😎



Karnataka clocked Liquor sale worth Rs 45 crore in 10 hours on Monday



3.9 lakh litres of Beer

8.5 lakh litres of IMFL#LiquorShops pic.twitter.com/ryckpVbZLR