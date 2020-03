लॉकडाउनः आपका दिन बना देंगे सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे ये मजेदार मीम्स

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (coronavirus) ने पूरी दुनिया में हंगामा मचा रखा है। 35 हजार से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। वहीं भारत में भी कोरोना (coronavirus) का प्रकोप काफी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ऐहतियात के तौर पर सरकार ने पूरे देश में 21 दिनों तक का लॉकडाउन लगा रखा है, जिसके चलते लोग अपने-अपने घरों में कैद हो गए हैं।

कोरोना: लॉकडाउन में शख्स ने अकेले खेला क्रिकेट, खुद बॉलिंग कर खुद ही करने लगा बैटिंग

घरों में रहने के कारण आजकल लोग सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही एक्टिव रहने लगे हैं और ऐसे में वह खोजते हैं कुछ ऐसे मीम्स (Memes) जिन्हें देखकर वह अपना अच्छा-खासा समय काट सकें। साथ ही साथ उन्हें अपने दोस्तों, जानने वालों, रिश्तेदारों आदि को भेजकर उनका भी दिन बना सकें।

कोरोना की वजह से नहीं मन सकी बच्ची की बर्थडे पार्टी, पुलिसवालों ने यूं किया खुश

ऐसे में हम लोगों की इसी मांग को देखते हुए आपके लिए लेकर आए हैं कुछ सेलेक्टिन मीम्स जिन्हें देखकर आप हंसने पर मजबूर तो हो ही जाएंगे साथ ही इन्हें देखकर आपका दिन भी बन जाएगा।

पढिए मजेदार मीम्स

My standing desk for a 3 hour Zoom meeting #WorkFromHome pic.twitter.com/r4Z430A2Ho — Anthony Isles (@ProfAntIsles) March 27, 2020

#ICantWorkFromHomeSo I just post memes about being able to work from home to cheer myself up.#woof #DogTweet pic.twitter.com/Vd11EP6e0z — 🐾Beware of Dogma🐾 (@ellelljaytoo) March 23, 2020

What it feels like going out grocery shopping these days pic.twitter.com/xFvZuEFZMH — Namer Merli (@AmetDj) March 27, 2020

What it feels like to go to work or get assigned to do the groceries now: pic.twitter.com/1XWk0npEGV — Halamans Of Manila (@HalamansOfMnl) March 23, 2020

Day 1 of quarantine Day 8 of quarantine pic.twitter.com/9sk0QPQXwA — One Piece Screens (@onepiecescreens) March 29, 2020

quarantine day 1: quarantine day 17: pic.twitter.com/xGnRP9UtDS — Asyris 🐰 (@AsyrisLoL) March 29, 2020

1. Quarantine day 1

2. Quarantine day 21 pic.twitter.com/zsCmaHGc2H — चौधरी (@Choudhary_ji123) March 27, 2020