लॉकडाउन: सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ #WhatAfterMay3, लोगों ने कहा- बहुत लंबा जाएगा ये गेम

नई दिल्ली। ‘लॉकडाउन 2.0 को खत्म होने में 5 दिन ही बचे हैं। लेकिन लोगों को अभी से लगने लगा है की लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाएगा। कोरोना वायरस के मद्देनज़र जारी लॉकडाउन को लेकर तीन मई से पहले फैसला लिया जाएगा।

29 अप्रैल यानी कल लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर कैबिनेट की बैठक की जाएगी। जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा या नहीं….लेकिन सोशल मीडिया पर जनता अभी से लॉकडाउन के बढ़ने का कयास लगाने लगी है। ट्वीटर पर #WhatAfterMay3 के साथ लोग अपने मन (Memes On Lockdown) की बात बता रहे हैं।

My boss on the first day after the lockdown lifts #WhatAfterMay3 pic.twitter.com/uW94iJLtrI