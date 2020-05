Bengaluru में गूंजी अजीबो-गरीब आवाज, लोगों ने कहा- ‘लगता हैं Alien आ गए हैं’

नई दिल्ली। कर्नाटक की राजधानी Bengaluru में आज दोपहर अचानक धमाके जैसी आवाज (Loud boom ) सुनाई दी। इस आवाज के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया। लोगों को लगा कि शायद ये भूंकप है या फिर कोई बम फटा है। लेकिन दोनों में से कोई बात नहीं थी। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो सका है कि किस तेज आवाज की वजह क्या है?

बेंगलुरु (Bengaluru ) में जहां पर ये आवाज़ सुनाई दी, वहां पर अब अधिकारी एक्टिव हुए हैं। सभी लोग जांच में लगे हुए हैं कि आखिर ये आवाज की वजह क्या थी। वहीं Karnataka State Natural Disaster Monitoring Centre ने भी साफ किया है कि यह आवाज, भूकंप के कारण नहीं आई है। उन्होंने बताया कि ये आवाज शहर के उत्तरी छोर में स्थित बेंगलुरू एयरपोर्ट से इलेक्ट्रॉनिक सिटी के आईटी हब तक सुनी गई, जो करीब 54 किमी दूर है।

इनसब के बीच सोशल मीडिया पर अलग ही आवाज चल रही है। यहां लोग इस घटना पर मीम बनाए जा रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि लगता है एलियन ज़मीन पर आ गए हैं।

देखिए लोगों ने क्या कहा?

Such an explosive sound ..... I think thor landed in our Bengaluru #Bangalore — amith02123 (@amith02123) May 20, 2020

I think #coronavirus has collaborated with other natural calamities, in order to get people out of their houses.#bangalore — ayushi shukla (@_i_you_she_) May 20, 2020