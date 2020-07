ऑस्ट्रेलिया (Australia ) के न्यू साउथ वेल्स मे समुद्र तट पर बने लक्जरी घर लगातार समुद्र में गिर रहे हैं। समुद्र के किनारे बसे ये घर ( homes are falling into the ocean) समुद्र के बहाव से कट रही मिट्टी की वजह से गिर रहे हैं।

नई दिल्ली। अक्सर कहा जाता है जलवायु परिवर्तन( Climate variability and change ) के कारण धरती गर्म होती जाएगी और समुद्र का जलस्तर तेजी से बढ़ जाएगा। जलस्तर बढ़ने से द्वीप डूब जाएंगे, घर पानी की भेंट चढ़ जाएंगे। जानकारों के मुताबित ये सब होने में अभी कई साल लगने वाले हैं लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है। जिसे देखने के बाद लगता है ये परिवर्तन बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है।

भगवान शंकर की वो रहस्यमई गुफा, जिसका आजतक नहीं सुलझ पाया राज !

दरअसल, ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया (Australia ) के न्यू साउथ वेल्स राज्य है। जहां समुद्र तट पर बने लक्जरी घर लगातार समुद्र में गिर रहे हैं। समुद्र के किनारे बसे ये घर ( homes are falling into the ocean) समुद्र के बहाव से कट रही मिट्टी की वजह से गिर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिडनी के उत्तर में मध्य तट में स्थित वामबरल समुद्र तट के साथ 40 से अधिक घरों (homes are in danger of collapsing into the ocean) के निवासियों को पिछले कुछ दिनों में खाली करना पड़ा है क्योंकि तटीय कटाव से घरों को नुकसान पहुंचने या नष्ट होने का खतरा था।

मिलियन डॉलर में बने ये घर वैसे तो बहुत मजबूत हैं लेकिन तटीय कटाव (coastal erosion) के कारण ये टिक नहीं पा रहे। सोशल मीडिया पर इनसे जुड़े तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें दिख रहा है कि कैसे आंख झपकते ही पूरा घर समुद्र में समा जा रहे हैं। सीएनएन न्यूज के मुताबिक,अधिकारियों ने वामबरल समुद्र तट पर बने दर्जनों घरों को खाली करवा दिया है और अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि कब उन्हें अपने घरों में वापस जाने दिया जाएग। अधिकारियों ने सबसे अधिक जोखिम वाली संपत्तियों को बंद कर दिया है और खतरे के क्षेत्र को बंद कर दिया है।

हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गिरी आकाशीय बिजली, कई दीवारें ध्वस्त, हुआ खासा नुकसान

इसके साथ ही स्थानीय अधिकारी और कल्याण एजेंसियां विस्थापित निवासियों के लिए संकटकालीन आवास प्रदान करने के लिए काम कर रही हैं। लेकिन कई निराश निवासियों का कहना है कि यह बहुत कम देर से है, और स्थानीय परिषद पर लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई है।

भूस्खलन में बाल- बाल बचा बाइकवाला , 1 सेकेंड की देरी होती तो मौत हो जाती !

बता दें ऑस्ट्रेलिया (Australia ) एक विशाल महाद्वीप है, लेकिन एक तटीय राष्ट्र है। लगभग 80% ऑस्ट्रेलियाई तट के 50km में रहते हैं। ऐसे में अगर यहां जल्द से जल्द तटीय कटाव को रोकने के लिए सही कदम नहीं उठाए गए तो भयावह परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं।