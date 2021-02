गांव की लड़की का डांस देख दीवाना हुआ बॉलीवुड, जानें कौन है वो...

नई दिल्ली: टैलेंट किसी का मोहताज नहीं होता है, और कला की कोई सीमा भी नहीं होती है। गली कूंचे में भी कला पनप सकती है, और आज के हाईटेक ज़माने में सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दूर-दराज में रहने वाले कलाकार के फन को भी दुनिया के सामने ला सकता है। ऐसा ही हुआ गांव की एक लड़की के साथ। बीते दिनों गांव की एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वीडियो में लड़की खेतों में फिल्म 'मदर इंडिया' (Mother India) के सुपरहिट गाने 'घूंघट' ( Ghunghat Song) पर डांस करती नज़र आई। इस लड़की के डांसिंग वीडियो से प्रभावित होकर आम यूजर्स के साथ-साथ सेलेब्स ने भी जमकर तारीफ की। माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) जैसी कलाकार भी इस लड़की के डांस वीडियो को देख हैरान रह गईं। एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने वायरल वीडियो पर रिएक्शन देते हुए लिखा: "लाजवाब, वाह! वह बहुत ही खूबसूरती से डांस कर रही हैं। गजब का टैलेंट है, जिसे खोजे जाने की जरूरत है।"

लाजवाब, वाह! She is dancing so beautifully. There is so much talent waiting to be discovered. https://t.co/HZYFwVbj88