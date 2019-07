धोनी के जन्मदिन पर लोगों ने ऐसे दी मुबारकबाद, ट्विटर पर करने लगे ट्रेंड

नई दिल्ली: क्रिकेट के सबसे बड़े नाम यानि महेंद्र सिंह धोनी ( Mahendra Singh Dhoni ) का आज जन्मदिन है। आज वो 38 साल के हो चुके हैं। ऐसे में उनके फैंस से लेकर क्रिकेट जगत के कई चेहरों ने उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद दी। ऐसे में धोनी ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे। सोशल मीडिया ( social media ) पर कई हैशटैग उनके नाम से ट्रेंड कर रहे हैं। चलिए जानते हैं लोगों ने कैसे दी माही को मुबारकबाद।

🔹 A name that changed the face of Indian cricket

🔹 A name inspiring millions across the globe

🔹 A name with an undeniable legacy



MS Dhoni – not just a name! #CWC19 | #TeamIndia pic.twitter.com/cDbBk5ZHkN — ICC (@ICC) July 6, 2019

4 World Cups 🏆🏆🏆🏆

4 Different Looks 😎😎

Which one do you like the most? Take a pick #HappyBirthdayDhoni 🎂🎂 #TeamIndia pic.twitter.com/74F7tCpfBw — BCCI (@BCCI) July 6, 2019

One man

A billion emotions

A lifetime of memories



Happy Birthday, @msdhoni 😍 pic.twitter.com/Xflr6aBe2L — ICC (@ICC) July 7, 2019

ये हैं प्रतिक्रिया

बीसीसीआई ( BCCI ) ने माही को जन्मदिन की बधाई दी। उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से साल 2007, 2011, 2015 और 2019 के वर्ल्ड कप में धोनी की फोटो शेयर की। वहीं आईसीसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर ( Twitter ) हैंडल से धोनी को मुबारकबाद देते हुए उनकी कई सारी फोटो का कोलाज शेयर किया। साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया। इस फोटो के साथ कैप्शन में लिखा कई भावनाओं से बना एक इंसान। ऋषभ पंत ने ट्विटर पर अपने साथ धोनी का एक GIF शेयर किया। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा 'हैप्पी बर्थडे माही भाई। एक दोस्त के रूप में, भाई के रूप में हमेशा एक संरक्षक के रूप में होने के लिए धन्यवाद। हमेशा जीवन में और अधिक सफलता प्राप्त करें @msdhoni'

A name inspiring millions across the globe#HappyBirthdayDHONI pic.twitter.com/iF6okxgJmt — Nandu Pspk (@NanduPspk4) July 6, 2019

Happy birthday mahi bhai . Thank u for always being there as a mentor as a brother as a friend. Have more success in life always🤗🤗 @msdhoni pic.twitter.com/X35YD12h9u — Rishabh Pant (@RishabPant777) July 7, 2019

लोग भूल गए सचिन को!

एक यूजर ने ट्विटर पर अपनी फोटो के साथ एक बैनर शेयर किया। इसमें लिखा है 'सॉरी सचिन सर, लेकिन धोनी मेरे लिए क्रिकेट के भगवान हैं।' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा '7 नंबर खाली एक नंबरी नहीं बल्कि इमोशन है हैप्पी बर्थडे धोनी।' गौरतलब, है कि धोनी ( MS Dhoni ) ने जब से भारतीय क्रिकेट में कदम रखा तब से उन्होंने टीम इंडिया को एक अलग मुकाम पर पहुंचाया। उनकी कप्तानी में ही टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रही। ऐसे में धोनी की ये बातें उन्हें एक महान खिलाड़ी बनाती है।