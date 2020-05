एक शख्स ने किंग कोबरा को नहलाया, वीडियो देखकर हैरान हुए लोग..देखें Viral Video

नई दिल्ली। सोशल मीडिया ( Social Media ) पर पिछले दिनों ही एक ऐसा वीडियो वायरल ( Viral Video ) हुआ था जिसमें वन विभाग का एक कर्मचारी कोबरा को बोतल से पानी पिला रहा था। कुछ इतना ही दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है।

इस वीडियो ( Video ) को देखने के बाद कई लोग तो हैरान रह गए। गर्मी ( Summer ) में एक शख्स किंग कोबरा ( King Cobra ) को नहलाता हुआ नजर आया। सोशल मीडिया ( Social Media ) ये वीडियो तेजी से काफी वायरल ( Viral Video ) हो रहा है।

Summer time..

And who doesn’t like a nice head bath🙏



Can be dangerous. Please don’t try. pic.twitter.com/ACJpJCPCUq