बहुत दिलदार है ये चोर, चोरी करने के बाद अपनी तस्वीर वहीं छोड़ आया !

नई दिल्ली। आपने बहुत से चोरों की कहानी पढ़ी होगी लेकिन आज जिस चोर की कहानी के बारे में हम बताने जा रहे हैं वो थोड़ी हटके है। दरअसल, यह चोर बहुत दिलदार है, दिलदार भी इतना कि चोरी करने के बाद अपना फोटो वहीं छोड़ आया ताकी लोग उसे आसानी से पहचान सकें। मामला, कनाडा के टोरंटो का है। जहां की पुलिस ने एक ऐसे चोर को पकड़ा है जिसने चोरी करने के बाद उस जगह पर अपने चेहरे की एक फोटोकॉपी छोड़ दी।

इस चोर की पहचान 54 वर्षीय गैरी लाम्बे के रूप में की गई है।गैरी ने 23 अगस्त को टोरंटो के डफरिन स्ट्रीट में चोरी की और फिर अपने तस्वीर की एक फोटोकॉपी वहीं छोड़ दी।अगली सुबह चोरी की सूचना मिलने के बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो हैरान रह गई। जिसके बाद पुलिस ने गैरी के चेहरे की फोटोकॉपी की मदद से उसे आसानी से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया, "गैरी लाम्बे को गिरफ्तार कर लिया है और उसे गिरफ्तार करने में गैरी ने खुद उनकी मदद की अपने चेहरे की फोटो देकर।"

