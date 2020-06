Video: बाथरूम के सिंक में घुसा विशाल अजगर, शख्स ने हाथ से पकड़कर निकाला बाहर

नई दिल्ली। इन दिनों सोशल मीडिया (Social Media) पर एक एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक अजगर सांप (diamond python) बाथरूम की सिंक में घुसता हुआ नजर आ रहा है।

इस वीडियो को एबीसी न्यू़ज (ABC News) ने ट्वीटर पर शेयर किया है। वीडियो के कैप्सन में लिखा है कि ‘देखिए ऑस्ट्रेलिया के घर में आराम से इस बंदे ने एक जाइंट डायमंड पायथन को हटा दिया।’a

क्या है वीडियो में खास?

Watch how calm this man is removing a giant diamond python from an Australian resident's sink. https://t.co/62QQxN8ktq pic.twitter.com/dtWZPtNvkI — ABC News (@ABC) June 19, 2020

वीडियो में दिख रहा है बाथरूम की सिंक में एक लंबा-चौड़ा अजगर (diamond python) रेंग रहा है। तभी बाथरूम में एक शख्स आता है और शांति से साप को हाथ में पकड़ लेता है। शख्स को साप पकड़ता देख लोग हैरान हो रहे हैं क्योंकि वे खतरनाक सांप को बड़े ही आसानी से पकड़ लेता है। इस वीडियो को देखकर लोग अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं।

देखिए लोगों ने क्या कहा?

Dead on sight.... he is crazy — MM (@THISLIFE31) June 19, 2020