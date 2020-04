लॉकडाउन: 1 यूरो सस्ती ब्रेड लने 386km चला गया गया शख्स, कार की रफ्तार थी 177k/m

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (coronavirus ) की वजह से लगभग हर देश लॉकडाउन (lockdown) है। लोग अपने घरों मे कैद है। लेकिन जब लोगों का सामान खत्म होता है, तो वो घर से निकलते हैं।

दुनिया का सबसे महंगा 'कीड़ा', बिकता है 10 लाख रुपये किलो!

हालांकि हर जगह एक निश्चित समय और सीमा तय की गई है। लेकिन कुछ लोग इन नियमों को ताक पर रख कर इस भयावह माहौल में भी बाहर घूम रहे हैं। ताजा मामला ब्रिटेन का है। यहां एक शख्स सिर्फ एक यूरो सस्ती ब्रेड लेने के लिए अपनी जान दाव पर लगा कर 386 किलोमीटर दूर चला गया।

लॉकडाउन: शख्स ने घर में ही बना दिया पहाड़, वीडियो देख दंग रह जाएंगे आप

खबरों के मुताबिक ये शख्स ब्रिटेन के नॉटिंघम शहर का रहने वाला है। ये नॉटिंघम से लंदन ब्रेड लेने के लिए जा रहा था। इस दौरान वे अपनी कार को 177 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से दौड़ा रहा था। ताजुब की बात ये कि ये सब उसने सिर्फ एक 1 यूरो (इंडियन करंसी 93 रुपये) बचाने के लिए किया था।

सावधान: नर्स का दावा- ग्लव्स पहनना है खतरनाक, हो सकते हैं कोरोना के शिकार!

Just stopped a car doing 110mph on the M1 north. The purpose of the journey from Nottingham? To buy bread in London because it was £1 cheaper. He also had his 2 young children in the car! Reported to court. #thatcouldcostsomedough #StayAtHomeSaveLives pic.twitter.com/LX4TmEM4i5