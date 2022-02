कुत्ते को बचाने के लिए कपड़े उतारकर बर्फीले पानी में कूदा शख्स, जानिए फिर क्या हुआ

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो आपका दिल छू लेगा। दरअसल एक शख्स भरी सर्दी में कपड़े उतारकर बर्फीली नदी में कूद पड़ता है। इस बर्फीली नदी में वो फंस चुके कुत्ते के बचाने के लिए कूदता है।

सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ ना कुछ वायरल होता रहता है। ऐसा की एक वीडियो इन दिनों सोशल प्लेटफॉर्म पर खूब देखा और पसंद किया जा रहा है। दरअसल इस वीडियो में एक शख्स कड़कड़ाती ठंड में एक कुत्ते को बचाने के लिए बर्फीली नदी में कूद जाता है। उसकी इस हरकत को पहले तो जिसने देखा हर कोई दंग रह गया, कि इतनी भीषण ठंड में बर्फीले पानी में कूदने की क्या जरूरत थी। इसके साथ ही हर किसी को ये उत्सुकता भी थी जिस कुत्ते को बचाने के लिए शख्स ने कपड़े उतारकर नदी में छलांग लगा दी है, आखिर उसको बचा भी पाया की नहीं। हालांकि लोगों को जल्द ही अपने इस सवाल का जवाब भी मिल गया।

Man Jumped In Icy River taking Off Clothes to save dog know what happened