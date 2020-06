गोली लगने के बाद स्ट्रेचर पर लेटकर बीड़ी पीता रहा शख्स, देखें Video

नई दिल्ली: 'रामचरित मानस' (Ramcharitmanas ) में गोस्वामी तुलसीदासजी (Tulsidas )ने लिखा है कि “तुलसी इस संसार में, भांति-भांति के लोग” मलतब इस दुनिया में भांति-भांति प्रकार के लोग हैं। तुलसी जी इस दोहे का पुष्टि कर रहा एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर खूब वायरल हो रहा है।

OMG: 60 हजार रूपए के स्कूटर के लिए खरीदी 18 लाख की नंबर प्लेट

जिसे देखने बाद यकीन करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन ये पूरी तरह से सच है।वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शख्स को गोली लगी है और वो स्ट्रेचर (Stretcher) पर लेटा हुआ है। शख्स रोने बिलखने की बजाय पूरे शानो शौकत के साथ बीड़ी पी रहा है।

इस वीडियो को ओडिशा के वरिष्ठ IPSअधिकारी अरुण बोथरा (Arun Bothra) ने अपने ट्विटर (Twitter) पर शेयर किया है। वीडियो को कैप्शन में अरुण ने लिखा है कि “हरियाणा के इस भाई को गोली लग गई. कपड़े खून से भरे हैं पर हॉस्पिटल के स्ट्रेचर पर भी इस बन्दे ने बीड़ी नहीं छोड़ी और चाईना वाले कह रहे है ज़मीन छोड़ दो”

धरती पर 7 नहीं 8 महाद्वीप हैं, वैज्ञानिकों ने किया हैरान कर देने वाला खुलासा, जानें पूरा मामला

अरुण (Arun Bothra) के वीडियो शेयर किए जाने के बाद यह तेजी से वायरल हो रहा है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है तौबा ही कर रहा है। अधिकारी के इस वीडियो पर लोगों ने ढेरों कमेंट किए और इसे बागपत का बताने लगे। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि इस व्यक्ति का नाम क्या है और कहां का रहने वाला है।

He is from Chhaprauli Town, District Baghpat, U.P. (west)