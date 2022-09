एक ही गांव में 15 पत्नियों के साथ रहता है शख्स, 107 बच्चों का है पिता जानिए किस शासक को करता है फॉलो

शादी के बाद अकसर पति-पत्नी के बीच नोंकझोंक कोई नई बात नहीं है। अकसर लोगों ये कहते हुए सुना जाता है शादी से पहले की लाइफ ज्यादा बेहतर थी। लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जिसकी एक दो नहीं बल्कि 15 पत्नियां हैं।

अकसर पुरुषों को यह कहते हुए सुना जाता है कि, शादी से पहले उनकी लाइफ अच्छी थी। शादी के बाद पत्नी उन्हें अपनी मर्जी का कुछ करने ही नहीं देती। ऐसे में एक शख्स ऐसा है जिसकी एक दो नहीं बल्कि 15 पत्नियां हैं। खास बात यह है कि इस सभी के साथ वो एक ही गांव में रहता है। इन पत्नियों से इस शख्स के 107 बच्चे भी हैं। इस शख्स का नाम डेविड सकायो कलुहाना है। वह पश्चिमी केन्या का रहने वाला है। पेशे से ये शख्स एक किसान है। लेकिन ये एक राजा के जीवन से काफी प्रभावित है। यही वजह है कि इसने एक से ज्यादा शादियां की हैं।





Man Living In Village with 15 Wives And 107 Children Follow King Suleman