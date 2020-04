कोरोना: लॉकडाउन में बोर हो रहे शख्स ने बना दिया सोशल डिस्टेंस बार, वीडियो वायरल

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (coronavirus) की वजह से दुनिया रुक सी गयी है। ज्यादातर देश लॉकडाउन (Lockdown) है। रेल, बस, सिनेमा सब कुछ बंद हैं। करोना से बचने के लिए लोग अपने घरों में बंद हैं। ऐसे में लोग अपनी बोरियत को दूर करने के लिए तरह-तरह के तरीके अपना रहे हैं। जैसे, बालकनी में खड़े होकर ड्रिंक्स शेयर करना, छत के ऊपर से नीचे खड़ी लड़की को वाइन दे देना।

सोशल डिस्टेंस (social distancing) मैनटेन करते लोग एक से बढ़ एक तीरका अपना रहे हैं। लेकिन एक शख्स ने अपने बोरीयत दूर करने के लिए कमाल की आइडिया निकाल दिया।

These neighbours made the perfect DIY social distance bar in their garden. Absolute legends! 🤣👏 pic.twitter.com/Jz8fkvJDv4