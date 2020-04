कोरोना: पीड़ितों की मदद के लिए शख्स ने लगाई 42.2km की दौड़, जमा किए 17 लाख रुपये

नई दिल्ली: कोरोनावायरस (Coronavirus) ने भारत में तबाही मचा रखी है। रोजाना कोरोना संक्रमण के कई मामले सामने आ रहे हैं। इस महामारी से देश को बचाने के लिए कई देशों ने लॉकडाउन लगा रखा है। साथ ही लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में ही रहे।

लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ लोग मदद के लिए भी सामने आ रहे हैं। हाल ही में ऐसे ही एक शख्स का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में दिखने वाला शक्स कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए फंड जुटाने में लगा हुआ है। फंड के लिए इसने अपने घर के 6 मीटर के बैकयार्ड में 42.2 किलोमीटर की मैराथन दौड़ भी लगाई है।

Everyone who retweeted, everyone who’s been so supportive & donated, I’m blown away by the response & can’t thank you enough. Can’t believe the amount of money raised! Over £20k so far. Please keep donating for our NHS! 👏@NHSuk @JustGiving @VincoSport https://t.co/NxEDEi34pA pic.twitter.com/y7RYJCXfSN