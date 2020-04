युवक ने ट्वीट कर पूछा- 'मेरी पत्नी मेरे बाल काटना चाहती है', मंत्रीजी का मजेदार जवाब हो रहा वायरल

नई दिल्ली।

कोरोना ( Coronavirus ) की वजह से पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन ( Lockdown ) है। जिस कारण दुकानें, मार्केट, मॉल आदि बंद पड़े है। सड़कों पर सन्नटा पसरा हुआ है। लॉकडाउन ( COVID-19 Lockdown ) की वजह से लोग घरों में ही बंद है। ऐसे में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, सरकार ने 20 अप्रैल से सशर्त कुछ छोटे कारोबार, दुकानों को खोलने की छूट दी है। लेकिन, कई ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन के बीच अपनी समस्याएं शेयर कर रहे है। इसी बीच एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया ( Social Media ) पर अजीबोगरीब सवाल पोस्ट किया। उसने तेलंगाना के मंत्री को टैग करते हुए हेयर कटिंग ( Hair Cutting ) की दुकान खोलने का सवाल किया। जिस पर मंत्री ने भी मजेदार जवाब दिया।

@KTRTRS Sir a sincere query: Any thoughts on opening barber shops or salons post 20 Apr? My wife is eager to try her hand on haircut and if that happens I have a strong feeling I'll need to stay home even after the lockdown is lifted!😳