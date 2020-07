जिंदगी की आखिरी सांस ले रही थी मां, एक झलक पाने के लिए ऊंची खिड़की पर चढ़ गया बेटा, कहा- आखिरी Goodbye

नई दिल्ली. मां का बच्चों से रिश्ता अलग ही होता है। कहा जाता है कि यह रिश्ता सबसे पवित्र और सबसे अलग होता है। इस रिश्ते में भावुकता, दया, समर्पण सब होता है। 9 महीने मां के गर्भ से जब बच्चा धरती पर जन्म लेता है, तो सबसे पहले अपनी मां को छूता है। उसके स्पर्श को महसूस करता है। कुछ ऐसा ही रिश्ता होता है बच्चों (Mother love) का मां से। कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के इस दौर में एक ऐसी ही मां बेटे के रिश्ते की भावुक तस्वीर सामने आई है। जिसमें सभी के दिल को अंदर से झकझोर दिया है यह तस्वीर जितनी भावुक कर देने वाली है उतनी दिल तोड़ देने वाली भी।

दरअसल इस कोरोना काल में लोग अपने माता-पिता या अन्य रिश्तेदारों को आखरी अलविदा भी नहीं कह पा रहे हैं। ऐसा ही एक दिल दुखा देने वाली तस्वीर फिलिस्तीन (Palestine) के एक अस्पताल में सामने आई हैं। यहां एक बेटा अपनी मां की आखिरी झलक पाने के लिए अस्पताल की काफी ऊंची खिड़की पर बैठ गया और खिड़की के बाहर से मां को काफी देर तक देखता रहा। यह तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। काफी तेजी से वायरल (Social Media) हो गई। जिसने भी यह तस्वीर देखा वह अपने आंसुओं को रोक ना सका।

कोरोना संक्रमित थी मां

जानकारी के मुताबिक, इस शख्स की मां कोविड-19 (COVID-19) से संक्रमित थीं और अस्पताल में आखिरी सांसे ले रही थीं। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस तस्वीर के बारे में बताया जा रहा है कि नज़र आ रहे शख्स का नाम जिहाद अल-सुवैती ( Jihad Al-Suwaiti) है, जो कि वेस्ट बैंक के बेत आवा शहर का रहने वाला है।

ICU में एडमिट थीं मां

जिहाद की मां 73 वर्षीय राशमी सुवैती हेब्रोन स्टेट हॉस्पिटल (Hebron State Hospital) के ICU में एडमिट थीं और उनका कोरोना संक्रमण का इलाज चल रहा था।

रोज खिड़की के बाहर बैठा रहता था बेटा

एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 30 वर्षीय जिहाद अपनी मां की एक झलक के लिए रोजाना इसी खिड़की के बाहर बैठा रहता था। हालांकि राशमी कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक नहीं पाईं और बीते गुरुवार को उनकी मौत हो गयी। इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर मोहम्मद साफा नाम के एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने सबसे पहले शेयर किया था।

ट्वीटर पर वायरस हुई तस्वीर

ट्वीट करते हुए मोहम्मद साफा ने लिखा कि फिलीस्तीन का लड़का रोज़ अस्पताल की दीवार पर चढ़कर इस ऊंची खिड़की पर बैठा रहता था जिससे ICU में कोरोना का इलाज करा रही उसकी मां की एक झलक उसे मिल जाए, लेकिन अफसोस! साफा के आलाव कई सारे लोगों ने तस्वीर शेयर की है और दुख जाहिर किया है। अभी तक इस ट्वीट को 1.69 लाख लोग लाइक कर चुके हैं। इसे 64 हजार से ज्यादा बार रिट्वीट किया जा चुका है जबकि इस पर 914 से ज्यादा कमेंट्स आ चुके हैं।

The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs