जंगल में मिली इतनी बड़ी बीन्स, देखकर रह गया हर कोई दंग

सोशल मीडिया पर रोजाना कई प्रकार के वीडियो और फोटोज देखने को मिलते है। इनमें कुछ ऐसे है जो बिल्कुल अलग होते है। ऐसी चीजों को लेकर लोग ज्यादा पसंद करते है। देखते ही देखते वह वायरल हो जाता है। हाल ही में ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। एक शख्स ने अपने ट्विटर अकाउंस से एक बहुत बड़ी बीन्स की फोटोज शेयर की है। ऐसा कहा जाता है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी बीन्स है। इनकी फोटो को देखकर यूजर्स भी हैरान है। साथ ही लोग अपनी अपनी राय भी दे रहे है।



लोग जमकर कर रहे हैं कमेंट

दरअसल, kayy_azman नाम के एक ट्विटर यूजर ने इस विशाल बीन्स की फोटो और तस्वीरें शेयर की है। यूजर ने इस विशाल ‘बीन्स’ की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 23 वर्षीय युवक ने XXXL साइज की बीन्स खोज निकाली। नफरत करने वाले इसे फेक बताएंगे। लेकिन यह असली है! इसको 33 हजार से अधिक लाइक्स और 14.3 हजार री-ट्वीट मिल चुके हैं। इसके साथ ही सैकड़ों लोगों ने कमेंट कर अपनी हैरानी भी जाहिर कर चुके हैं। इंटरनेट पर वायरल हो रही इन फोटो और वीडियो को देखकर कई लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर रहे है। उनका कहा है कि इतनी बड़ी बीन्स हमने आज तक नहीं देखी। आपको बता दें कि इससे पहले एक बहुत बड़ी भिंडी की फोटो भी वायरल हुई थी।

Umur 23 tahun baru tahu petai ada size XXXL punya 😂😂😂

Haters gonna tell its fake. But yeah mmg real pic.twitter.com/mf2VRTKmRS