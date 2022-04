चोरी पड़ी भारी, महिला का फोन लेकर भाग रहा था चोर, फिर महिला ने जो किया चोर के छूट गए पसीने

Pickpocketing Gone Wrong: एक चोर को चोरी करना भारी पड़ गया। ये चोर महिला का फोन चोरी कर भाग रहा था तब ये महिला कैब का इंतजार कर रही थी। इसके बाद चोर के साथ महिला ने कुछ ऐसा किया कि उसे ज़िंदगी भर का सबक मिल गया!

अक्सर सड़क पर चोर किसी न किसी का फोन या पर्स छीनकर भागने में कामयाब हो जाते हैं तो कुछ पकड़े भी जाते हैं। हालांकि, एक चोर को एक महिला का फोन चुराना भारी पड़ गया। ये चोर महिला से ज़िंदगी की भीख मांगने लगा पर महिला ने उसकी एक न सुनी। अब इस घटना से जुड़ी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

Man Tries To Steal Judo Fighter's Phone, Gets Pinned Down To The Ground