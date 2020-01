‘बियर ग्रिल्स’ के साथ सुपरस्टार ‘रजनीकांत’ की फोटो सामने आते ही हुई वायरल, मीम्स की आई बाढ़

नई दिल्ली: आपको वो तो याद ही होगा जब पिछले साल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी के पॉपुलर शो 'Man vs Wild' में बियर ग्रिल्स के साथ नजर आए थे। बस ऐसा ही कुछ इस बार भी होने वाला है। मतलब पीएम मोदी ( pm modi ) नहीं बल्कि इस बार थलाइवा यानि साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत भी जल्द बियर ग्रिल्स के साथ 'Man vs Wild' शो में नजर आएंगे। इसकी एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है, जिस पर अब मीम्स भी बन रहे हैं।

British adventurer Bear Grylls arrives at Bandipur forest in Karnataka for a shoot with actor Rajinikanth for an episode of his show 'Man vs Wild'. pic.twitter.com/mIkSrOARSz — ANI (@ANI) January 28, 2020

दरअसल, मंगलवार को कर्नाटक ( Karnataka ) के बांदीपर में बियर ग्रिल्स के साथ रजनीकांत ने शूटिंग की। इसकी एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है, जिसमें दोनों बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं। ये फोटो सामने आते ही फैंस अपने सुपरस्टार रजनीकांत को जल्द टीवी पर देखना चाहते हैं। वहीं लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देने के साथ ही मीम्स भी बना डाले, जो कि काफी वायरल हो रहे हैं।

British adventurer Bear Grylls with actor Rajinikanth after shooting an episode of 'Man vs Wild' at Bandipur forest in Karnataka, yesterday. pic.twitter.com/fpBBamxxVG — ANI (@ANI) January 29, 2020

British adventurer with Superman — Kiara (@Kiara2kia) January 29, 2020

Potential PM — Foofaji (@BadaFoofa) January 29, 2020

lagta ha ye program karke dekhna hi padega pic.twitter.com/vAPoh7CwQq — Defiनेट 🌼 (@GaneshGaitondde) January 29, 2020

रिपोर्ट के अनुसार, 28 और 30 जनवरी को हर दिन स्पेशल गेस्ट के साथ 6-6 घंटे का शूट करने की इजाजत दी गई है। वहीं खबरें हैं शूटिंग के बाद 30 जनवरी को अक्षय कुमार भी यहां आ सकते हैं। हाालंकि, इसकी अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन रजनीकांत और बियर ग्रिल्स की इस तस्वीर के सामने आने के बाद थलाइवा के फैंस काफी बेकरार हैं कि ये शो जल्द आए। गौरतलब, है कि साउथ में रजनीकांत ( Rajnikanth ) को उनके फैंस भगवान की तरह पूजते हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि इस शो को काफी पसंद किया जा सकता है।

I hope bandipur forest and animal can survive from rajinikant sir — R.I.T.E.S.H (@T0NYSTARkK) January 29, 2020