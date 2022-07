किस्मत हो तो ऐसीः 50 लाख का कर्ज चुकाने के लिए घर बेचने जा रहा था शख्स, तभी लगी एक करोड़ की लॉटरी

किस्मत का कोई भरोसा नहीं है। वह कब आपको मालामाल कर देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। किस्मत की कलाबाजी का एक उदाहरण केरल से सामने आया है। जहां लाखों का कर्ज चुकाने के लिए घर बेचने जा रहे शख्स ने एक करोड़ की लॉटरी जीती।

Man Wins Lottery Hours Before Selling House to pay off 50 Lakh Debts