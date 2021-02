माइक ऑन करके सो गए मौलवी साहब, अल्लाह की जगह गले से निकलने लगी ये आवाज - देखें Video

नई दिल्ली। #Shweta जूम पर चैट लीक होने के बाद का वीडियो अभी चर्चा का विषय बना ही था कि दूसरे वीडियो ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है। इस वीडियो में मौलवी साहब (Maulvi video)ऐसी गलती कर बैठे है कि लोगों कोा हंस-हसकर बुरा हाल है। वायरल हो रहे वीडियो में मौलवी साहब(Maulvi slept without turning off the loudspeaker) अज़ान पढ़ने के बाद माइक ऑन करके सो गए, फिर क्या था अब उनके गले से अल्लाह की अवाजें नही बल्कि डरावने खर्राटे की अवाजों से पूरा मुहल्ला गूंज रहा था।

Shweta Trending: जूम पर चैट लीक होने के बाद ट्विटर पर मचा हड़कंप, खुला रह गया Shweta का माइक

Molvi sahab mic on kr k sogaye 😂😂😂 pic.twitter.com/kjBypHqGZh — Arnold (@dapakiguy92) February 17, 2021

वायरल हो रहे वीडियो में मौलवी साहब ने अज़ान पढ़ी और उसके बाद उन्हें तेजी से नींद आने लगी। उनके सोते ही माइक पर लोगों को जो सुनाई दी उस पर सभी लोग जमकर ठहाके लगा रहे हैं। ट्विटर यूजर @dapakiguy92 ने ये वीडियो शेयर किया है और इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, ‘मौलवी साहब माइक ऑन करके सो गए।' इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे माइक ऑन है और मौलवी साहब के खर्राटे सुनाई दे रहे हैं, जिसे सुनकर लोगों को हंसी आ रही है।

मौलवी साहब के खर्राटे से पूरा मोहल्ला गूंज रही है। उनकी एस डलावनी अवाजों को सुनकर लोग जमकर मजे भी ले रहे हैं।कुछ लोग तो यह तक कह रहे है कि कि मौलवी साहब जैसी नींद तो किस्मत वालों को ही नसीब होती है। हालांकि अभी तक ये नहीं पता कि यह घटना कहां की है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने हंड़कंप मचा दी है।जिसे 51 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है।