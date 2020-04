सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ #MeAt20 चैलेंज, लोग शेयर कर रहे हैं अपनी पुरानी तस्वीर

नई दिल्ली। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। अब 3 मई तक लोगों को घरों के अंदर ही रहना है। अब ऐसे में घर पर बैठे लोग अपने मनोरंजन के लिए नए-नए जुगाड़ कर रहे हैं।

हाल ही में सोशल मीडिया पर #MeAt20 के साथ लोग फोटो शेयर करने लगे। इस हैजटैग के साथ लोग तब की फोटो शेयर कर रहे हैं जब वो 20 साल के थे। इस चैलेंज में आम लोगों के साथ-साथ सेलेब्स भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।

क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने भी अपने 20 साल पहले की तस्वीर साझा की है। ये चैलेंज ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग इस चैलेंज पर मीम भी बना रहे हैं।

Thats me at 20! With the Doscos!! Revisiting school. pic.twitter.com/UVG8SPoPh7