मैकेनिक पिता की बेटी ने किया कमाल, हौसलों से भरी है सुनीता वर्मा के SI पद पर चयन की कहानी

हर मां-बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे खूब तरक्की करें और उनका नाम रोशन करें। ऐसा ही सपना एक मैकेनिक पिता ने भी संयोजा था, जिसे पूरा किया उसकी बेटी है। अपने दृढ़ इरादों से सुनीता वर्मा ने वो मुकाम हासिल किया जिसकी चाह उसके पिता ने की थी।

Published: February 07, 2022 11:06:28 am

Mechanic father's daughter Sunita Verma Selected For Post Of SI know sucsess Story