Meme: जो सबके नाम बदलते हैं PM Modi ने उनका ही नाम बदल दिया!

नई दिल्ली। लंबे संघर्ष के बाद राम मंदिर निर्माण ( Ram Mandir Bhoomi Pujan Ceremony ) की नींव पड़ गई है। अयोध्या में हुए भव्य भूमि पूजन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) ने खुद इस सपने को साकार किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने यूपी के मुख्यमंत्री (Chief Minister of UP) का अभिवादन किया लेकिन गलती से उन्होंने योगी आदित्य नाथ (Yogi Aditya Nath) की जगह उन्हें "आदित्य योगिनाथ" (Aditya Yoginath ) कह दिया। मोदी जी के इतना बोलने के बाद ही सोशल मीडिया (social media) पर लोगों ने मीम (Memes) की बाढ़ ला दी। ट्वीटर पर तो #YogiAdityanath ट्रेंड करना लगा। कई लोगों ने एक से बढ़कर एक मीम साझा किया। Manish Ray नाम के यूजर ने लिखा कि “जो सबके नाम बदलता है मोदी जी ने उसका ही नाम बदल दिया”

देखें कुछ मजेदार Memes

When you love your Best Friend with all your heart and he mispronounces your name as 'Aditya Yoginath' in front of whole nation #YogiAdityanath #AyodhyaRamMandir pic.twitter.com/CCVZLYkf1A