Meme: बाबा रामदेव के Corona दवा 'कोरोनिल’ पर क्या बोली पब्लिक?

नई दिल्ली। बाबा रामदेव (Baba Ramdev) ने हरिद्वार में कोरना वायरस (coronavirus) की आयुर्वेदिक दवा 'कोरोनिल (Coronil) और स्वसारी' को लांच कर दिया है। बाबा ने बताया कि इस दवा का हमने दो ट्रायल किया था। पहला- क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी, दूसरा- क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल। उन्होंने दावा किया की उनकी दवा का रिकवरी रेट 100 प्रतिशत है।

योग गुरु स्वामी रामदेव (Ramdev ) की कंपनी पतंजलि (Patanjali Ayurved)की ओर से आज लॉन्चिंग के बाद से ही ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है, ट्विटर पर तो रामदेव बाबा से जुड़े मीम्स (Memes & Jokes )की जैसे बाढ़ सी आ गई है ।

कुछ इसे भारत को विश्व गुरू बनने का पहला कदम बता रहे हैं तो कुछ इसे फर्जी बता रहे हैं। इतना ही नहीं ट्विटर पर तो #Coronil ट्रेंड कर रहा है। साथ ही, लोग खूब मीम्स शेयर कर रहे हैं।

देखें लोगों ने क्या कहा?

After developing #CORONIL in a short span of time by #Patanjali.



Baba Ramdev to the world : pic.twitter.com/rO9MPdquYU