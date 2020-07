CBSE के सिलेबस घटाते ही सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़, कुछ ने बोला - ये तो चमत्कार है

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से पिछले कई महीनों से स्कूल बंद है और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ( Central Board of Secondary Education ) ने 2020-21 सेशन में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस (CBSE reduces exam syllabus) को कम करने का फैसला लिया है।

CBSE की तरफ से बुधवार को एक नोटिस जारी किया। इसमें बताया गया है कि कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus Pandemic ) के प्रकोप को देखते हुए छात्रों के बोझ को कम करने की कोशिश के अंतर्गत सिलेबस में कटौती की गई है। CBSE के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया (Social Media)पर मीम्स (Memes) की बाढ़ आ गई। लोगों ने मीम्स के जरिए छात्रों की भावनाओं को बताने की कोशिश की। इतना ही ही मीम सेना ने टॉपर्स का हाल भी बयां किया।

बता दें सीबीएसई (CBSE) ने 2020-21 सेशन में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस (CBSE reduces exam syllabus) को कम किया है। सीबीएसआई द्वारा जारी बयान के मुताबिक, "एक त्वरित उपाय के रूप में कक्षा 9 से 12 तक ( CBSE class 10th and 12th exams ) 190 विषयों का सिलेबस 30 फीसदी तक कम कर दिया गया है। यह सिलेबस सिर्फ मौजूदा शैक्षिक सत्र 2020-21 ( academic session 2020-21 ) के लिए ही है। पाठ्यक्रम में कटौती या फिर इसे युक्तिसंगत बनाने की गलत ढंग से व्याख्या की गई है। यह स्वास्थ्य आफातकाल के दौरान छात्रों के परीक्षा तनाव को कम करने और पढ़ाई के अंतर से बचने के लिए एक बार इस्तेमाल किया जाने वाला उपाय है।"

सीबीएसई ने आगे लिखा, "स्कूलों को पाठ्यक्रम के संबंध में NCERT द्वारा तैयार वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर का पालन करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। इसलिए जिन विषयों को गलत तरीके से मीडिया में उल्लिखित किया गया है उनमें से बोर्ड के सभी संबद्ध स्कूलों के लिए प्रत्येक को NCERT के वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर के तहत कवर किया गया है जो पहले से लागू है।"