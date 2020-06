Maharashtra में रद्द हुए FINAL YEAR के Exam, लोगों ने बनाए मजेदार Memes

नई दिल्ली। महाराष्ट्र (Maharashtra ) में कोरोना (Coronavirus) ने कोहराम मचा रखा है। वायरस के संक्रमण को देखते हुए उद्धव ठाकरे की सरकार ने राज्य में फाइनल ईयर (FINAL YEAR) में पढ़ाई कर रहे बच्चों के एग्जाम को कैंसिल कर दिया है,उसकी जगह उनको नंबर देने के लिए अलग व्यवस्था बनाई है। इतना ही नहीं शिवसेना के युवा संगठन युवासेना ने देश के दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है और उनके राज्यों में भी फाइनल ईयर के एग्जाम को कैंसिल करने को कहा है, क्योंकि जान है तो जहान है।

एग्जाम कैंसिल के होने के बाद कुछ Studend बेहद खुश हैं। वे अपनी खुशी जाहीर करने लिए मीम बना रहे हैं। ये मीम #examscancelled के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं।

देखिए मजेदार मीम्स?

