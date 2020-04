कोरोना: ट्रंप के भारत को 'देख लेने' की धमकी पर क्या बोली पब्लिक?

नई दिल्ली। कोरोने वायरस (coronavirus) ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है लेकिन अमरीका(coronavirus in america) में इस वायरस का प्रकोप सबसे अधिक हैं। यहां 3 लाख लोग से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित है। वहीं 10 हजार से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।

अमरीका की हालत देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (President Donald Trump) ने मोदी सरकार से हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन (hydroxychloroquine) की मांग की है। ट्रंप ने कहा था कि अगर भारत ने हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन (hydroxychloroquine) पर से प्रतिबंध नहीं हटाया तो अमेरिका भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (President Donald Trump) के इस बयान के बाद ट्विटर पर #Trump और #hydroxychloroquine ट्रेंड करने लगा।और लोगों ने मोदी और ट्रंप की दोस्ती पर मीम शेयर करने लगे।

#Trump: If India does not give us the essential medicines, there will be retaliation.



Modiji: #Hydroxychloroquine pic.twitter.com/s93t6CuFD3 — Tweetera🐦 (@DoctorrSays) April 7, 2020

#Trump : If India will refuse to supply HCQ drug to US, we would retaliate.



Modi ji : pic.twitter.com/Xue3mmDA9f — The 1 (@The_1_tweets) April 7, 2020