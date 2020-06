Mizoram में ईमानदारी के भरोसे पर रही हैं दुकानें, नहीं होता है कोई दुकानदार ! दिलचस्प है वजह

नई दिल्ली। क्या आपने कभी बिना दुकानदार वाली दुकान (shops without shopkeepers) देखी है? नहीं देखी तो आपको इसे देखने के लिए मिजोरम (Mizoram) जाना होगा। दरअसल, यहां कई ऐसी दुकानें हैं जो विश्वास पर चलती हैं। यहां कोई दुकानदार नहीं होता है।

सामान उठाने से लेकर उसका वजन सब आपको ही करना होगा। यहां लोग सामान लेकर खुद से पैसे रखकर चले जाते हैं। ऐसी ही एक दुकान की फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इसे MY Home India ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया है।

Along highway of Seling in Mizoram, many shops without shopkeepers are found without shopkeepers. It is called 'Nghah Lou Dawr Culture Of Mizoram' which means ‘Shop Without Shopkeepers’. You take what you want & keep money in deposit box. These shops work on principle of trust! pic.twitter.com/LbG1J8xN1d